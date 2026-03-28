«Группа связи Дума-Конгресс США заработала вновь»: Никонов сделал заявление по итогам визита депутатов ГД в Вашингтон

Российские депутаты нанесли визит американским конгрессменам. Они провели ряд встреч. По словам депутата Госдумы Вячеслава Никонова, группа по связям с Конгрессом США вновь заработала. Об этом он сообщил в беседе с журналистами по итогам визита парламентариев из РФ в Вашингтон.