«Группа связи Дума-Конгресс США заработала вновь»: Никонов сделал заявление по итогам визита депутатов ГД в Вашингтон

Российские депутаты нанесли визит американским конгрессменам. Они провели ряд встреч. По словам депутата Госдумы Вячеслава Никонова, группа по связям с Конгрессом США вновь заработала. Об этом он сообщил в беседе с журналистами по итогам визита парламентариев из РФ в Вашингтон.
Вячеслав Никонов отметил, что члены Конгресса могут прибыть в Россию в ближайшем будущем. Точные сроки визита пока не установлены. Депутат также подчеркнул, что итоги переговоров свидетельствуют о сохранении «духа Анкориджа».
«Уже можно сказать, что заработала группа по связям с Конгрессом США, которая существовала в Госдуме, но была безработной все последние годы», — проинформировал Вячеслав Никонов.
Находившиеся с визитом в США депутаты обсудили продолжение контактов с американскими коллегами. Прошедшие переговоры создали условия для восстановления сотрудничества в самых различных сферах, включая торговлю и инвестиции, отметили в дипмиссии РФ в Вашингтоне.