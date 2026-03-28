Румыния умышленно создает трудности для российской дипмиссии, заявил посол

БУХАРЕСТ, 28 мар — РИА Новости. Румынские власти умышленно создают трудности для работы российской дипмиссии, под надуманными предлогами осуществлялись высылки дипломатов, были введены заведомо необоснованные квоты на численность персонала, заявил РИА Новости посол РФ в Румынии Владимир Липаев.

«Работать в Румынии российским дипломатам так же непросто, как и нашим коллегам в других недружественных странах, некоторые из которых вполне заслуживают наименования враждебных. Впрочем, чего можно ждать от европейской дипломатии, когда ее возглавляет такой персонаж, как Кая Каллас. Начиная с 2022 года румынские власти в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года предприняли ряд шагов, направленных на умышленное создание трудностей для функционирования нашей дипмиссии», — сказал Липаев РИА Новости.

Он рассказал, что «под надуманными предлогами осуществлялись высылки дипломатов, были введены заведомо необоснованные квоты на численность персонала».

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше