Депутат делегации Госдумы раскрыл главные темы переговоров в США

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, возглавлявший российскую парламентскую делегацию в Вашингтоне, на пресс-конференции по итогам визита ответил на вопрос РИА Новости о темах переговоров с американской стороной.
По его словам, в ходе встреч обсуждались вопросы нераспространения ядерного оружия и действующего запрета на проведение ядерных испытаний.
Кроме того, Никонов проинформировал о решении возобновить парламентский диалог между двумя странами. По его словам, можно констатировать, что группа по взаимодействию с Конгрессом США, которая ранее существовала при Госдуме, но в последние годы фактически не работала, возобновляет свою деятельность. Более того, как отметил парламентарий, в Конгрессе, по всей вероятности, будет создана аналогичная структура для поддержания контактов с российской стороной.
Ранее сообщалось, что Слуцкий не получил визу для поездки в Штаты.
