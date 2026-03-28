Депутат делегации Госдумы раскрыл главные темы переговоров в США

Кроме того, Никонов проинформировал о решении возобновить парламентский диалог между двумя странами. По его словам, можно констатировать, что группа по взаимодействию с Конгрессом США, которая ранее существовала при Госдуме, но в последние годы фактически не работала, возобновляет свою деятельность. Более того, как отметил парламентарий, в Конгрессе, по всей вероятности, будет создана аналогичная структура для поддержания контактов с российской стороной.