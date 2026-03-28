Депутат делегации Госдумы раскрыл главные темы переговоров в США

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, возглавлявший российскую парламентскую делегацию в Вашингтоне, на пресс-конференции по итогам визита ответил на вопрос РИА Новости о темах переговоров с американской стороной.

По его словам, в ходе встреч обсуждались вопросы нераспространения ядерного оружия и действующего запрета на проведение ядерных испытаний.

Кроме того, Никонов проинформировал о решении возобновить парламентский диалог между двумя странами. По его словам, можно констатировать, что группа по взаимодействию с Конгрессом США, которая ранее существовала при Госдуме, но в последние годы фактически не работала, возобновляет свою деятельность. Более того, как отметил парламентарий, в Конгрессе, по всей вероятности, будет создана аналогичная структура для поддержания контактов с российской стороной.

Ранее сообщалось, что Слуцкий не получил визу для поездки в Штаты.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше