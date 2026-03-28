Трамп назвал Кубу следующей, говоря о ситуации в Иране

Он оставил без разъяснений данный тезис, но до этого говорил о ситуации в Иране.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил ранее на этой неделе, что между Гаваной и Вашингтоном идут контакты для выстраивания диалога, однако кубинская сторона пока не понимает, каких целей добиваются США.
Цель переговоров, по его словам — определить двусторонние разногласия, по которым можно найти решения. Среди возможных тем он назвал экономические вопросы, инвестиции, участие США в кубинской экономике, миграцию, борьбу с наркотрафиком и терроризмом, региональную безопасность, экологию, научное и образовательное сотрудничество.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.