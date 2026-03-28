Никонов назвал визит российских депутатов в США историческим

Речь идёт о механизме, который ранее уже существовал, но фактически не функционировал последние годы.
«Уже можно сказать, что заработала группа по связям с Конгрессом США, которая существовала в Госдуме, но была безработной в последние годы», — отметил парламентарий.
По его словам, в ходе визита обсуждался широкий круг тем от стратегической стабильности до украинского кризиса. Никонов подчеркнул, что итоги переговоров позволяют говорить о серьёзных сдвигах в диалоге между Москвой и Вашингтоном.
«Можно считать визит историческим. Итоги работы показали, что “дух Анкориджа” жив», — заявил он в беседе с журналистами.
Парламентарий также добавил, что сам факт приглашения российской делегации свидетельствует о политической воле американской стороны к развитию отношений. При этом вопрос виз остаётся открытым: Россия, по его словам, ограничений для американцев не вводит.
«Мяч находится на стороне США», — подчеркнул Никонов, добавив, что тема виз поднималась во всех форматах, включая поездки болельщиков на чемпионат мира.
Ранее Life.ru писал, что госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность диалога между Москвой и Вашингтоном, несмотря на разногласия. Он напомнил, что Россия остаётся ключевой ядерной державой, а такие страны обязаны поддерживать контакт. При этом Рубио отметил, что визит российских депутатов не стоит рассматривать как уступку со стороны Белого дома, а скорее как рабочий шаг.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.