Никонов назвал визит российских депутатов в США историческим

Визит российской парламентской делегации в США может стать поворотным моментом в отношениях двух стран. По итогам переговоров стороны договорились о восстановлении прямых рабочих контактов. Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов сообщил, что в Конгрессе США будет создана рабочая группа по связям с российским парламентом.

Источник: Life.ru

Речь идёт о механизме, который ранее уже существовал, но фактически не функционировал последние годы.

«Уже можно сказать, что заработала группа по связям с Конгрессом США, которая существовала в Госдуме, но была безработной в последние годы», — отметил парламентарий.

По его словам, в ходе визита обсуждался широкий круг тем от стратегической стабильности до украинского кризиса. Никонов подчеркнул, что итоги переговоров позволяют говорить о серьёзных сдвигах в диалоге между Москвой и Вашингтоном.

«Можно считать визит историческим. Итоги работы показали, что “дух Анкориджа” жив», — заявил он в беседе с журналистами.

Парламентарий также добавил, что сам факт приглашения российской делегации свидетельствует о политической воле американской стороны к развитию отношений. При этом вопрос виз остаётся открытым: Россия, по его словам, ограничений для американцев не вводит.

«Мяч находится на стороне США», — подчеркнул Никонов, добавив, что тема виз поднималась во всех форматах, включая поездки болельщиков на чемпионат мира.

Ранее Life.ru писал, что госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность диалога между Москвой и Вашингтоном, несмотря на разногласия. Он напомнил, что Россия остаётся ключевой ядерной державой, а такие страны обязаны поддерживать контакт. При этом Рубио отметил, что визит российских депутатов не стоит рассматривать как уступку со стороны Белого дома, а скорее как рабочий шаг.

