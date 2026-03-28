Apple хочет зарегистрировать новый товарный знак в России

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Американская корпорация Apple хочет зарегистрировать в России товарный знак Genius Browse для телевизоров, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.

Согласно документам, заявка поступила в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания «Эппл Инк».

В случае успешной регистрации компания сможет распространять в России программное обеспечение Genius Browse. Это функция в приложении Apple TV, которая автоматически подбирает фильмы и сериалы, анализируя предпочтения пользователя.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, «умных часов» и программного обеспечения.

В 2022 года компания приостановила продажи техники в России, а также отключила сервис Apple Pay.