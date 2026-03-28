Россия призвала США и Израиль исключить удары по атомным станциям

Москва ведёт активный диалог с Вашингтоном и Тель-Авивом о недопустимости военных атак на объекты атомной энергетики Ирана, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Об этом Ульянов заявил в интервью РИА Новости.

Об этом Ульянов заявил в интервью РИА Новости.

На фоне роста напряжённости вокруг иранской АЭС «Бушер» российские дипломаты проводят регулярные консультации с американскими и израильскими коллегами.

Как пояснил постпред, российская сторона постоянно акцентирует внимание на недопустимости атак на ядерную инфраструктуру.

«Напоминали о том, что нападения на АЭС должны быть исключены», — подчеркнул Ульянов.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило от Ирана информацию об очередном ударе в районе АЭС «Бушер».

25 марта в МИД России заявили, что Москва возмущена атакой в районе действующего энергоблока АЭС «Бушер».

