Трамп признался, что чувствует себя лучше в окружении неудачников

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что предпочитает компанию неудачников окружению успешных людей, поскольку это позволяет ему чувствовать себя лучше.
«Мне всегда нравится проводить время с неудачниками, потому что это заставляет меня чувствовать себя лучше», — сказал Трамп на форуме в Майами.
При этом Трамп также отметил, что недолюбливает очень успешных людей, чьи истории триумфа ему приходится выслушивать, предпочитая им тех, кто готов слушать о его собственных достижениях.