Трамп заявил, что Куба следующая

Выступая в пятницу в Майами, президент США Дональд Трамп сделал краткое заявление: «Куба — следующая». Он не стал раскрывать, что именно имеется в виду, однако ранее его высказывания касались ситуации вокруг Ирана.

На этой неделе кубинский лидер Мигель Диас-Канель подтвердил, что между Гаваной и Вашингтоном ведутся контакты с целью выстраивания диалога. При этом, по его словам, кубинская сторона пока не до конца понимает, каких целей добивается американская администрация.

В числе возможных тем для обсуждения он назвал экономические вопросы, инвестиции, участие США в экономике острова, миграцию, борьбу с наркотрафиком и терроризмом, региональную безопасность, экологию, а также научное и образовательное сотрудничество.

Напомним, что 29 января Трамп подписал указ, который позволяет вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Власти Кубы, в свою очередь, заявили, что энергетическая блокада — это попытка Вашингтона задушить кубинскую экономику и сделать условия жизни населения невыносимыми.

Ранее сообщалось, что в США заявили о провале операции по быстрой победе над Ираном.

