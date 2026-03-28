Марочко: армия РФ берет в охват ВСУ в Новодмитровке под Константиновкой

На неделе армия РФ имела успехи как в самой Константиновке, так и на ее окраинах, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 28 марта. /ТАСС/. Российские бойцы берут в охват дислоцированные в Новодмитровке под Константиновкой ДНР подразделения ВСУ, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В Новодмитровке было улучшено тактическое положение, продвижение идет на запад. То есть мы с севера охватываем данный населенный пункт», — сказал он.

Марочко отметил, что в целом на неделе армия РФ имела успехи как в самой Константиновке, так и на ее окраинах.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщал ТАСС, что подразделения ВСУ несут катастрофические потери в Константиновке, логистика противника в городе нарушена.