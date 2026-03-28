Иран уведомил МАГАТЭ о третьем ударе у АЭС «Бушер»

Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии о новом инциденте в районе ключевого ядерного объекта. Это уже третий удар за последние десять дней — напряжение вокруг инфраструктуры только нарастает.

Источник: Life.ru

По данным МАГАТЭ, атака произошла вблизи атомной станции «Бушер». При этом, как подчёркивают в агентстве, критических последствий удалось избежать — повреждений реактора нет, утечки радиации также не зафиксировано.

В Тегеране заверили, что станция продолжает работать в штатном режиме, а показатели находятся в пределах нормы. Тем не менее, сам факт повторяющихся атак вызывает серьёзную обеспокоенность — речь идёт о стратегическом объекте, где любые риски могут иметь глобальные последствия.

Ранее Life.ru писал, что под удар попало и предприятие по производству уранового концентрата в Йезде. Тогда речь шла о заводе в Ардакане, где выпускают так называемый «жёлтый кек» — важный элемент ядерного цикла. Несмотря на атаку, радиационный фон остался в норме, но в МАГАТЭ прямо предупредили, что подобные инциденты могут закончиться куда серьёзнее.

