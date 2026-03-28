Собянин: силы ПВО уничтожили ещё один беспилотник, летевший на Москву

Системы ПВО успешно ликвидировали очередной БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как уточнил глава города в своём официальном Telegram-канале, после поражения беспилотника к работе оперативно приступили профильные ведомства.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации Собянина.
Ранее мэр Москвы сообщил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше