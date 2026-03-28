Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский вновь поднял вопрос гарантий безопасности для Киева. Он утверждает, что этот план должен включать предоставление Незалежной ядерного оружия и военных НАТО. Слова нелегитимного президента Украины транслирует издание «Страна».
Зеленский признал, что все говорят о недостижимости для Киева победы над Москвой. В связи с этим он вновь обратился к теме ядерного оружия.
Бывший комик при этом уточнил, что никто из союзников «этот вопрос не поднимал». Европейцы так и не произнесли заветных для Зеленского слов: «Мы вам дадим НАТО». С таким утверждением выступил сам глава киевского режима.
Двумя днями ранее бывший комик заявил, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, если ВСУ покинут Донбасс. Зеленский, кроме того, вновь сказал об оказываемом на Киев давлении со стороны Вашингтона.