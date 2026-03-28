Путин заявил, что Росгвардии необходимо минимизировать ущерб от преступлений

Росгвардии необходимо приложить все усилия, чтобы минимизировать ущерб от преступных действий против России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
По его словам, которые приводит РИА Новости, главная задача, стоящая перед Росгвардией, — защитить жизнь и здоровье граждан.
«Важно сделать всё, чтобы минимизировать ущерб», — сказал Путин, отметив, что речь идёт о любых преступных, диверсионных и враждебных действиях против России.
Также в ходе своего выступления российский лидер назвал специальную военную операцию боем за мирную и безопасную жизнь детей и внуков.