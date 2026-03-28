Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никонов рассказал, какие вопросы обсудила в США делегация Госдумы

Стороны затронули вопросы, касающиеся конфликта на Украине и стратегической стабильности, сообщил первый зампред комитета по международным делам.

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Делегация Госдумы обсудила в Вашингтоне в том числе вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине и стратегической стабильности. Об этом заявил 27 марта журналистам первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») по итогам визита в США делегации российских депутатов.

«Обсудили очень широкий круг вопросов, связанных и с проблемами стратегической стабильности, естественно, вопросы, связанные с Украиной и мирным процессом, который сейчас идет при участии Соединенных Штатов», — сказал он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше