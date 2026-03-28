Никонов рассказал, какие вопросы обсудила в США делегация Госдумы

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Делегация Госдумы обсудила в Вашингтоне в том числе вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине и стратегической стабильности. Об этом заявил 27 марта журналистам первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») по итогам визита в США делегации российских депутатов.
«Обсудили очень широкий круг вопросов, связанных и с проблемами стратегической стабильности, естественно, вопросы, связанные с Украиной и мирным процессом, который сейчас идет при участии Соединенных Штатов», — сказал он.