Трамп заявил, что хотел бы остаться в истории как миротворец

Вместе с тем американский президент признал, что сейчас его политика не выглядит как миротворческая.

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя миротворцем и хотел бы остаться в истории именно в таком статусе.

«Я урегулировал восемь войн. Может быть, это будет звучать от меня неправильно, однако я бы хотел, чтобы моим наследием было то, что я великий миротворец, потому что я по-настоящему верю, что я миротворец», — сказал он на инвестиционном форуме в Майами.

Глава Белого дома вместе с тем признал, что сейчас его политика не выглядит как миротворческая. «Сейчас так не кажется, но я думаю, что являюсь миротворцем», — заявил он.

