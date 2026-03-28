Telegraph: США могут отказаться защищать союзников из-за их трат на оборону

Отмечается, что Трамп начал изучать вышеуказанные опции после того, как союзники по НАТО отказались направить свои военные корабли для разблокировки судоходства в Ормузском проливе. Газета добавила, что пока эти предложения не были формально представлены в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Как напомнило издание, любые решения в НАТО принимаются на основе консенсуса, что повышает вероятность возникновения внутренних противоречий в организации в том случае, если Вашингтон официально выступит со своими инициативами.