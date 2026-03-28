Telegraph: США могут отказаться защищать союзников из-за их трат на оборону

ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказаться от обязательств по защите тех стран — членов НАТО, которые не увеличат расходы на оборону до целевого показателя в 5% ВВП. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
По ее данным, Трамп может отстранить от принятия решений в рамках НАТО те страны, которые не будут выполнять взятые на себя финансовые обязательства. Согласно изданию, Вашингтон может лишить эти государства возможности активировать статью 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, заморозить их участие в обсуждении вопроса о расширении альянса и не допускать их к совместным учениям. Еще одним вариантом называется вывод американских войск из Германии.
Отмечается, что Трамп начал изучать вышеуказанные опции после того, как союзники по НАТО отказались направить свои военные корабли для разблокировки судоходства в Ормузском проливе. Газета добавила, что пока эти предложения не были формально представлены в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Как напомнило издание, любые решения в НАТО принимаются на основе консенсуса, что повышает вероятность возникновения внутренних противоречий в организации в том случае, если Вашингтон официально выступит со своими инициативами.
«Вы не должны иметь возможность голосовать по вопросу будущих трат, если сами не платите. Нам необходимо начать разговор о том, что такое угроза и чем занимается альянс. Мы должны послать сигнал о том, что действия Испании и Великобритании неприемлемы», — сказал источник издания.
Увеличение военных расходов стран — членов НАТО до 5% ВВП к 2035 году было согласовано на саммите организации в Гааге в прошлом году. Эти расходы будут включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военные поставки на Украину. При этом Испания выступила против повышения военных трат.
Недовольство США.
Напряженность в отношениях между Мадридом и Вашингтоном возросла после начала военных действий США и Израиля против Ирана. Испания изначально выступила против них. Затем королевство также сообщило о несогласии с использованием Соединенными Штатами баз, расположенных на его территории, для операции против Ирана.
Причиной недовольства Трампа в отношении Великобритании стало изначальное нежелание Лондона предоставить разрешение на использование британских баз для военной операции против Ирана. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в итоге разрешил использование авиабаз королевства, но подчеркнул, что Лондон не принимает участия в ударах США и Израиля по Ирану из-за отсутствия правовых оснований.