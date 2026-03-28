ФБР предложило $10 млн за информацию о взломе почты Пателя

Спецслужбы США объявили о крупном денежном вознаграждении за информацию об организаторах кибератаки на личный электронный аккаунт своего руководителя, передаёт пресс-служба Федерального бюро расследований (ФБР).

Спецслужбы США объявили о крупном денежном вознаграждении за информацию об организаторах кибератаки на личный электронный аккаунт своего руководителя, передаёт пресс-служба Федерального бюро расследований (ФБР).

Как подтвердили для РИА Новости в ведомстве, жертвой злоумышленников стал директор ФБР Кэш Патель.

В рамках профильной программы американского Госдепартамента за помощь в идентификации иранской хакерской группы Handala Hack Team назначена выплата в размере до $10 млн.

Специалисты особо подчеркнули, что скомпрометированный почтовый ящик не содержал никакой правительственной или секретной информации. В настоящий момент ведомство приняло все необходимые меры для максимального снижения любых потенциальных рисков, связанных с данным инцидентом.

«ФБР известно о злоумышленниках, получивших доступ к личной электронной почте директора Пателя», — констатировали в бюро.

27 марта в ФБР сообщили о попытке взлома личной электронной почты Пателя.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше