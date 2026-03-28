ФБР предложило $10 млн за информацию о взломе почты Пателя

Как подтвердили для РИА Новости в ведомстве, жертвой злоумышленников стал директор ФБР Кэш Патель.
В рамках профильной программы американского Госдепартамента за помощь в идентификации иранской хакерской группы Handala Hack Team назначена выплата в размере до $10 млн.
Специалисты особо подчеркнули, что скомпрометированный почтовый ящик не содержал никакой правительственной или секретной информации. В настоящий момент ведомство приняло все необходимые меры для максимального снижения любых потенциальных рисков, связанных с данным инцидентом.
«ФБР известно о злоумышленниках, получивших доступ к личной электронной почте директора Пателя», — констатировали в бюро.
27 марта в ФБР сообщили о попытке взлома личной электронной почты Пателя.