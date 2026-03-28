Инженер Бьонди допустил, что в Египте под землёй может находиться второй сфинкс

Плато Гизы в столице Египта Каире может скрывать под собой второго сфинкса. Такую вероятность допустил инженер-радарщик Филиппо Бьонди.
По его словам, прозвучавшим в эфире Matt Beall Podcast, на существование ещё одного сфинкса намекает «Стела сна», воздвигнутая между передними лапами Великого сфинкса Гизы. На ней, предположительно, изображены два мифических существа.
«Высота этой небольшой горы составляет примерно 55 м. Первый сфинкс находится чуть ниже уровня окружающей поверхности, в неглубокой впадине, поэтому вполне возможно, что второй сфинкс скрыт под этой более высокой горой», — сказал Бьонди.
