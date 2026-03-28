Никонов уверен, что в США создадут группу по диалогу с законодателями РФ

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Объединение по поддержанию диалога с российскими законодателями будет создано в американском Конгрессе. Уверенность в этом выразил 27 марта, отвечая на вопросы журналистов, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») по итогам визита в США делегации российских депутатов.
«Уже также очевидно, что и в Конгрессе США будет создаваться группа по связям с Государственной думой, по крайней мере, с Федеральным собранием в целом», — сказал он. Никонов добавил, что в беседах с конгрессменами США «почувствовал, что они готовы нести политические риски, которые для них возникнут безусловно» в связи с контактами с российскими коллегами.
«Я не жду, что этот русский кокус, если и когда он возникнет, он будет очень многочисленным. Но это не будет один-два человека, это будет гораздо больше людей, которые заинтересованы в развитии отношений между нашими странами», — подчеркнул депутат, имея в виду упомянутое объединение в Конгрессе.