Трамп заявил, что хотел бы «придумать что-то» на переговорах с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном и рассчитывает на достижение определенных договоренностей. По его словам, американская сторона заинтересована в поиске решений, которые позволят продвинуться в урегулировании ситуации.
Выступая на инвестиционном форуме в Майами, глава Белого дома отметил, что переговорный процесс продолжается, и выразил надежду на позитивный исход диалога. Он подчеркнул важность нахождения взаимоприемлемых шагов, которые могли бы снизить напряженность.
«Сейчас мы ведем переговоры (c Ираном — ред.), и было бы здорово, если нам удастся что-нибудь придумать», — сказал он.
Также Трамп указал на необходимость разблокировки Ормузский пролив, который играет ключевую роль в мировой торговле энергоресурсами, намекнув на значимость этого вопроса в контексте текущих переговоров.