Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что хотел бы «придумать что-то» на переговорах с Ираном

Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном и рассчитывает на достижение определенных договоренностей.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном и рассчитывает на достижение определенных договоренностей. По его словам, американская сторона заинтересована в поиске решений, которые позволят продвинуться в урегулировании ситуации.

Выступая на инвестиционном форуме в Майами, глава Белого дома отметил, что переговорный процесс продолжается, и выразил надежду на позитивный исход диалога. Он подчеркнул важность нахождения взаимоприемлемых шагов, которые могли бы снизить напряженность.

«Сейчас мы ведем переговоры (c Ираном — ред.), и было бы здорово, если нам удастся что-нибудь придумать», — сказал он.

Также Трамп указал на необходимость разблокировки Ормузский пролив, который играет ключевую роль в мировой торговле энергоресурсами, намекнув на значимость этого вопроса в контексте текущих переговоров.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потерял интерес к операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана и хочет говорить на другие темы.

