МИД России направлял ноту Болгарии из-за экстрадиции россиян в США

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. МИД России направлял в МИД Болгарии ноту с призывом воздержаться от экстрадиции в США Сергея Ивина и Олега Ольшанского, обвиняемых в отмывании денег и нарушении американских санкций, рассказали РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

Источник: © РИА Новости

«В МИД Болгарии была направлена нота с призывом воздержаться от экстрадиции Ивина и Ольшанского в США», — сказали в российском МИД.

В декабре российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России — Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Консульские сотрудники посольства посещали их в софийском СИЗО, поддерживали контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствовали на судебных слушаниях. Российских граждан обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше