В декабре российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России — Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Консульские сотрудники посольства посещали их в софийском СИЗО, поддерживали контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствовали на судебных слушаниях. Российских граждан обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег.
МИД России направлял ноту Болгарии из-за экстрадиции россиян в США
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. МИД России направлял в МИД Болгарии ноту с призывом воздержаться от экстрадиции в США Сергея Ивина и Олега Ольшанского, обвиняемых в отмывании денег и нарушении американских санкций, рассказали РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.