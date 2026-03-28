СМИ сообщили о пострадавших военных США при атаке на базу в Саудовской Аравии

В момент удара американские солдаты находились внутри здания. Кроме того, повреждения получили несколько самолетов-заправщиков.
По данным издания, для атаки были использованы одна ракета и несколько беспилотных летательных аппаратов. Авиабаза, расположенная в центральной провинции Эль-Хардж к юго-востоку от Эр-Рияда, является основным местом дислокации американского военного контингента в Саудовской Аравии и служит ключевым логистическим и оперативным узлом для сил США в регионе.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.
