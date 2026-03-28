СМИ сообщили о пострадавших военных США при атаке на базу в Саудовской Аравии

Согласно информации, опубликованной газетой Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и американских официальных лиц, в результате ракетного удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» на востоке Саудовской Аравии пострадали десять военнослужащих США.

Согласно информации, опубликованной газетой Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и американских официальных лиц, в результате ракетного удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» на востоке Саудовской Аравии пострадали десять военнослужащих США. Двое из них получили тяжелые ранения.

В момент удара американские солдаты находились внутри здания. Кроме того, повреждения получили несколько самолетов-заправщиков.

По данным издания, для атаки были использованы одна ракета и несколько беспилотных летательных аппаратов. Авиабаза, расположенная в центральной провинции Эль-Хардж к юго-востоку от Эр-Рияда, является основным местом дислокации американского военного контингента в Саудовской Аравии и служит ключевым логистическим и оперативным узлом для сил США в регионе.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

Ранее сообщалось, что в конфликте США и Израиля против Ирана может появиться новый участник.

