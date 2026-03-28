Трамп назвал Ормузский пролив в честь себя

Трамп в ходе выступления назвал Ормузский пролив «проливом Трампа».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления на форуме в Майами допустил ироничное высказывание, назвав Ормузский пролив «проливом Трампа». Это прозвучало в контексте обсуждения необходимости обеспечить свободное судоходство в регионе.

Глава государства подчеркнул, что Иран должен обеспечить открытость этого стратегически важного маршрута, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Ормузский пролив считается одним из ключевых узлов глобальной энергетической логистики, и любые ограничения движения в нем вызывают серьезную обеспокоенность на международных рынках.

Ранее сообщалось, что Иран предоставил право прохода через Ормузский пролив судам стран, которые считает дружественными.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
