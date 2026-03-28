Трамп назвал Ормузский пролив в честь себя

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления на форуме в Майами допустил ироничное высказывание, назвав Ормузский пролив «проливом Трампа». Это прозвучало в контексте обсуждения необходимости обеспечить свободное судоходство в регионе.
Глава государства подчеркнул, что Иран должен обеспечить открытость этого стратегически важного маршрута, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.
Ормузский пролив считается одним из ключевых узлов глобальной энергетической логистики, и любые ограничения движения в нем вызывают серьезную обеспокоенность на международных рынках.
Ранее сообщалось, что Иран предоставил право прохода через Ормузский пролив судам стран, которые считает дружественными.