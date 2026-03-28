Трамп признал, что его «занесло» в тарифной политике с Китаем

Американский лидер считает, что у Вашингтона сейчас «великолепные бизнес-отношения» с Пекином.

НЬЮ-ЙОРК, 28 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп признал, что он чересчур увлекся в вопросе введения дополнительных таможенных пошлин в отношении Китая.

По словам главы Белого дома, когда он узнал, что американские пошлины для КНР достигли 145%, то заявил, что это безумие. «Меня немного занесло, так что я снизил их до 100%, а потом еще ниже», — сказал он на инвестиционном форуме в Майами.

По мнению американского лидера, у США сейчас «великолепные бизнес-отношения с Китаем», он отметил, что «с большим уважением» относится к председателю КНР Си Цзиньпину.

В апреле 2025 года глава американской администрации объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Одновременно с этим он повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%. С учетом ранее введенной 20% пошлины за якобы недостаточные усилия властей Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США совокупная пошлина на товары из КНР составляла 145%.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше