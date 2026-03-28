МИД России призывал Болгарию не экстрадировать Ивина и Ольшанского в США

Москва официально обращалась к Софии с просьбой отказаться от планов по передаче двух фигурантов уголовного дела американским властям, сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Как уточнили в ведомстве, речь идёт о судьбе Сергея Ивина и Олега Ольшанского, которых американская сторона обвиняет в отмывании денег и нарушении действующих санкционных ограничений.
Ранее Ольшанский и Ивин были арестованы в Болгарии по запросу США.
27 марта болгарский суд одобрил экстрадицию в США Ольшанского и Ивина. Их передали американской стороне.