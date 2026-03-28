Politico: евродепутатам предписали взять в Китай одноразовые телефоны

Членам официальной делегации Европейского парламента настоятельно рекомендовали отказаться от использования личных гаджетов во время предстоящего визита в Пекин.
Об этом сообщает издание Politico.
На следующей неделе девять европейских законодателей отправятся в Китай. Их поездка будет полностью посвящена вопросам в сфере информационных технологий и правилам электронной торговли. Примечательно, что это первая официальная делегация Европарламента, посещающая КНР за последние восемь лет.
«Депутатов Европейского парламента, которые отправятся в Китай на следующей неделе, попросили взять с собой одноразовые телефоны, а личные устройства сказали оставить дома», — говорится в публикации.
Авторы материала поясняют, что подобные меры предосторожности обусловлены возросшим беспокойством властей Европейского союза из-за предполагаемой активности хакерских группировок.
Журналисты напоминают, что европейские парламентарии уже использовали одноразовые средства связи и специальные сумки для защиты мобильных устройств ранее — например, во время прошлогоднего визита в Венгрию.
27 марта в ЕК признали утечку данных европейских институтов во время кибератаки на портал Europa.eu.