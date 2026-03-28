Риттер: расчетам Patriot на Ближнем Востоке самоубийственно оставаться на месте

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны Patriot на Ближнем Востоке совершают практически самоубийственный поступок, оставаясь на своих позициях и рискуя попасть под удары Ирана. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.
Он пояснил, что многие люди не верили в то, что Иран «способен на то, что делает сейчас», но сейчас становится ясно, что от атак Ирана нет защиты, а сами иранцы «проводят атаки крайне агрессивно».
«Оставаться на позиции в такой ситуации — это самоубийство. Но ирония в том, что, переводя систему в автоматический режим, вы расходуете куда больше ракет, чем при ручном управлении. То есть мы еще быстрее сжигаем свои запасы. Это лишь доказывает, что, начиная эту войну, мы ее толком не продумали», — подчеркнул Риттер.
Он добавил, что интенсивность иранской атаки на американскую ПВО выше, чем интенсивность российских ударов по украинской ПВО. «Русские очень избирательно применяют силу. Иранцы действуют более широко. Они поражают больше целей и делают это более продолжительно», — добавил он.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.