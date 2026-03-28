Ричмонд
+9°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гросси принял претензии России по Запорожской АЭС, заявил Ульянов

Ульянов: Гросси принял претензии РФ по ЗАЭС, пообещав подумать над их решением.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 28 мар — РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси принял претензии российской стороны по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и пообещал подумать над их решением, рассказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Как отметил российский дипломат, он сам, а также гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и представитель Минобороны в ходе последних контактов с МАГАТЭ в Москве предъявили претензии Агентству по части того, как освещаются события на подконтрольных Киеву атомных электростанциях с одной стороны и на российской Запорожской АЭС — с другой. По мнению российской стороны, у секретариата МАГАТЭ не получается обеспечить беспристрастность и объективность.

«И на этот счет были высказаны претензии, которые гендиректор МАГАТЭ принял к сведению, обещал подумать, как можно этот момент исправить в будущем», — сказал Ульянов.

Ранее в марте генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял о том, что ситуация вокруг ЗАЭС и Энергодара остается тяжелой. Он подчеркивал, что ВСУ практически ежедневно обстреливают городскую инфраструктуру и социальные объекты Энергодара.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме «холодного останова».

Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше