Гросси принял претензии России по Запорожской АЭС, заявил Ульянов

Как отметил российский дипломат, он сам, а также гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и представитель Минобороны в ходе последних контактов с МАГАТЭ в Москве предъявили претензии Агентству по части того, как освещаются события на подконтрольных Киеву атомных электростанциях с одной стороны и на российской Запорожской АЭС — с другой. По мнению российской стороны, у секретариата МАГАТЭ не получается обеспечить беспристрастность и объективность.
«И на этот счет были высказаны претензии, которые гендиректор МАГАТЭ принял к сведению, обещал подумать, как можно этот момент исправить в будущем», — сказал Ульянов.
Ранее в марте генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял о том, что ситуация вокруг ЗАЭС и Энергодара остается тяжелой. Он подчеркивал, что ВСУ практически ежедневно обстреливают городскую инфраструктуру и социальные объекты Энергодара.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме «холодного останова».