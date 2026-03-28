Гросси принял претензии России по Запорожской АЭС, заявил Ульянов

Как отметил российский дипломат, он сам, а также гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и представитель Минобороны в ходе последних контактов с МАГАТЭ в Москве предъявили претензии Агентству по части того, как освещаются события на подконтрольных Киеву атомных электростанциях с одной стороны и на российской Запорожской АЭС — с другой. По мнению российской стороны, у секретариата МАГАТЭ не получается обеспечить беспристрастность и объективность.