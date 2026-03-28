Священник рассказал, когда наступит самый строгий пост

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Самые строгие ограничения во время Великого поста действуют в Страстную неделю (6−11 апреля), в частности, в Страстную пятницу вовсе не принято есть, рассказал РИА Новости иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
«Самый строгий пост — на Страстную неделю (в этом году 6−11 апреля), посвященную событиям последних дней земной жизни Спасителя. Особенно строгий пост в Великую пятницу, когда в Церкви вспоминают и скорбят о распитии и смерти Иисуса Христа. В идеале в этот день — вообще не есть, но обычно ограничиваются хлебом и водой», — сказал отец Феодорит.
Великий пост в 2026 году длится с 23 февраля до 11 апреля включительно, если считать со Страстной неделей. В этот период священники рекомендуют мирянам отказаться от мяса, яиц, молока, молочных продуктов, и — за исключением некоторых дней — от рыбы. Церковный, монашеский устав (Типикон), предполагает более жесткие требования. Меру поста рекомендуется определить индивидуально в беседе со священником. Пост — время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.