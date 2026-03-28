Картаполов: на мировом рынке «стоит очередь» за российскими дронами

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Зарубежные покупатели видят эффективность российских вооружений по соотношению цены и качества. В частности, большим спросом пользуются отечественные беспилотники, заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Покупатели — и традиционные покупатели, и потенциальные покупатели, — наглядно видят, насколько наше вооружение эффективно по соотношению “цена и качество”, — сказал депутат. — Безусловно, наши беспилотники сегодня самые продвинутые, самые интересные, и поэтому очередь уже стоит».
В качестве перспективного покупателя техники и вооружений из РФ Картаполов назвал Индию. «Она сейчас ставит вопрос о закупке значительного количества и самолетов, и систем противовоздушной обороны», — отметил он.