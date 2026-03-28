«Арсенал применяемого вооружения продолжит расширяться»: какие РСЗО используют российские бойцы в зоне СВО

Российские бойцы с помощью РСЗО «Град» сорвали ротацию ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщило Минобороны России. При поддержке корректировщиков БПЛА точным залпом бойцы уничтожили живую силу, огневые точки и оборудованные позиции, что позволило разрушить планы врага. Примечательно, что 28 марта, 63 года назад, эта система была принята на вооружение советской армии. Сегодня в зоне СВО также применяется и глубоко модернизированная версия «Града» — «Торнадо-Г». Она может поражать цели на расстоянии до 40 км и имеет лучшую точность и боевую эффективность. Наряду с этим ВС РФ используют такие РСЗО, как «Ураган» и «Торнадо-С». По словам экспертов, реактивная артиллерия играет важную роль на поле боя и продолжит развиваться с учётом боевого опыта и новых требований.