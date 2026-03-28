«Арсенал применяемого вооружения продолжит расширяться»: какие РСЗО используют российские бойцы в зоне СВО

Российские бойцы с помощью РСЗО «Град» сорвали ротацию ВСУ на Добропольском направлении. Об этом сообщило Минобороны России. При поддержке корректировщиков БПЛА точным залпом бойцы уничтожили живую силу, огневые точки и оборудованные позиции, что позволило разрушить планы врага. Примечательно, что 28 марта, 63 года назад, эта система была принята на вооружение советской армии. Сегодня в зоне СВО также применяется и глубоко модернизированная версия «Града» — «Торнадо-Г». Она может поражать цели на расстоянии до 40 км и имеет лучшую точность и боевую эффективность. Наряду с этим ВС РФ используют такие РСЗО, как «Ураган» и «Торнадо-С». По словам экспертов, реактивная артиллерия играет важную роль на поле боя и продолжит развиваться с учётом боевого опыта и новых требований.
Удар российской системы залпового огня (РСЗО) «Град» не позволил ВСУ провести ротацию войск в Донецкой Народной республике, об этом в пятницу сообщило Минобороны России.
«Расчёт реактивной системы залпового огня “Град” 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Центр” сорвал ротацию подразделений ВСУ на Добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении военного ведомства.
Как уточнили в МО РФ, эффективность артиллерийского удара была обеспечена поддержкой операторов войск беспилотных систем России. Посредством воздушной разведки экипаж «Града» получил точные координаты вражеских целей.
«Корректировка огня велась по данным воздушной разведки в режиме реального времени, что обеспечило высокую точность поражения. В результате удара уничтожены живая сила, огневые точки и оборудованные позиции, что позволило сорвать плановую ротацию украинских формирований», — сообщили в Минобороны России.
Стоит отметить, что РСЗО «Град» регулярно применяется ВС РФ в зоне спецоперации. Например, только на этой неделе расчёты данных боевых систем нанесли серию ударов в Запорожской области, Днепропетровском и Константиновском направлениях.
Простота и надёжность.
«Град» несёт службу в рядах вооружённых сил России уже на протяжении 63 лет. Машина встала в строй армии СССР 28 марта 1963 года. Являясь наследником легендарной «Катюши», «Град» получил значительные улучшения боевых характеристик и тактических возможностей.
«РСЗО обладает высокой скорострельностью и дальностью стрельбы, что позволяет эффективно поражать цели на расстоянии от 10 до 20 километров. Установка способна выпустить 40 ракет калибра 122-мм всего за 20 секунд. Один залп накрывает территорию площадью 15−20 гектаров», — говорится в материалах Минобороны России.
Боевое крещение советская боевая машина получила в 1969 году в ходе конфликта с китайскими войсками у острова Даманский.
В дальнейшем «Град» применялся в ходе боевых действий в Афганистане и во время обеих антитеррористических операций в Чеченской Республике. С 2022 года артиллерийская система участвует в спецоперации России на Украине.
«Град» активно используется в ходе специальной военной операции. Накрывая огнём позиции ВСУ, артиллеристы поражают выявленные места скопления личного состава и технику противника, а также поддерживают действия штурмовых групп", — отмечают в Минобороны РФ.
Как сказал в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, такую долгую жизнь «Граду» обеспечили его неприхотливость и простота эксплуатации.
«Система широко распространена. Для неё выпускается и лежит на складах большое количество боеприпасов, это очень удобно. Кроме того, она проста в ремонте и обслуживании, а её огневые возможности, как показывает практика, до сих пор достаточны», — заявил эксперт.
В 2014 году «Град» был значительно модернизирован. Так появилась РСЗО «Торнадо-Г». Внешне машины выглядят похоже, однако их боевые возможности значительно отличаются.
Как сообщает Минобороны России, «Торнадо-Г» получил современную спутниковую навигационную систему и автоматизированную систему управления огнём, позволяющую экипажу вводить полётное задание на применение снарядов, не покидая кабину.
К преимуществам «Торнадо-Г» также относятся повышенная эффективность стрельбы и увеличенная огневая мощь боеприпасов.
«Боевая эффективность “Торнадо-Г” в 2,5—3 раза превосходит эффективность “Града”. Во многом такой показатель был достигнут за счёт создания новых боеприпасов… Пуск одного боекомплекта способен накрыть огнём площадь, равную 30 футбольным полям. Время полного залпа составляет 20 секунд, а на перезарядку уходит около шести минут», — говорится в материалах российского военного ведомства.
Уточняется, что благодаря улучшениям дальность стрельбы артсистемы возросла до 40 км, а поражающее действие «гарантированно уничтожает выявленные укрепления, командные пункты, узлы связи и склады противника».
«В ходе СВО экипажи “Торнадо-Г” ежедневно наносят сокрушительные удары по противнику. Для обнаружения целей и корректировки огня артиллеристы широко применяют БПЛА. Дроны фиксируют попадания и помогают объективно оценить ущерб, нанесённый подразделениям ВСУ», — сообщает Минобороны России.
Как отметил в разговоре с RT военный обозреватель Александр Бутырин, система «Град» прошла долгий путь улучшений и этот процесс продолжится с учётом актуального боевого опыта.
«Град» постоянно модернизируется для выполнения различного типа задач, а также по опыту ведения боевых действий в тех или иных конфликтах — в Афганистане, во время чеченской кампании. Опыт СВО, несомненно, сыграет свою роль. Вероятно, в будущем система получит ещё одно крупное обновление", — заявил эксперт.
Оружие повышенной точности.
Наряду с «Градами» и «Торнадо-Г», в зоне спецоперации российская армия применяет и другие РСЗО. Среди них, например, «Ураган» и «Торнадо-С».
«Реактивная система залпового огня “Ураган” предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей», — заявляют в Минобороны РФ.
Комплекс состоит из двух машин на четырёхосном шасси ЗИЛ-135ЛМ. На первой платформе размещена пусковая установка с 16 направляющими для снарядов. Второй тягач выполняет функцию транспортно-заряжающей машины.
Снаряды «Урагана» имеют калибр 220 мм и способны поражать цели на дистанции до 35,8 км. Кроме того, создание специальных кассетных боеприпасов с осколочными боевыми элементами позволило значительно увеличить эффективность огневого комплекса.
«Залп одной пусковой установки накрывает площадь в 42 гектара, что можно сравнить с несколькими футбольными полями», — подчёркивают в российском военном ведомстве.
Как сообщало Минобороны России 10 марта, бойцы группировки войск «Восток» накрыли «Ураганом» район размещения подразделений и огневых средств ВСУ в Запорожской области.
Как обратили внимание в военном ведомстве, уничтожение цели ослабило оборонительный потенциал противника и разрушило единую систему управления подразделениями ВСУ на данном участке фронта.
В свою очередь, «Торнадо-С» используются российской армией для нанесения высокоточных ударов по ВСУ. Так, 26 марта расчёт РСЗО «Торнадо-С» группировки «Север» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Харьковском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.
«Они применяются по особо важным целям, как правило, это укреплённые командные пункты, бронетехника и объекты военной инфраструктуры противника», — рассказал Дмитрий Корнев.
Главными достоинствами «Торнадо-С» являются дальность стрельбы и точность. Реактивные снаряды калибром 300 мм способны достать противника на удалении до 120 км. Одновременно машина может нести 12 таких боеприпасов.
«Ракеты наводятся по спутниковой системе, на финальном участке полёта их координирует разведывательный дрон. Параметры стрельбы рассчитываются автоматически, поэтому установка наводится за несколько минут», — сообщают в МО РФ.
Помимо этого, артсистема может вести огонь и по площади — тогда зона поражения составит 12 футбольных полей.
Развитие продолжается.
Как полагают эксперты, дальнейшее развитие отечественных РСЗО пойдёт по пути расширения номенклатуры высокоточных боеприпасов.
«Будет увеличиваться количество высокоточных боеприпасов для этих систем. Также, вероятно, поработают над скоростью перезарядки. Например, всем известный HIMARS перезаряжает целиком весь пакет ракет, у нас пока снаряды заряжаются по отдельности», — отметил Дмитрий Корнев.
В свою очередь Александр Бутырин обратил внимание на повышение «живучести» техники и защиты её от дронов.
«Действительно, арсенал применяемого вооружения продолжит расширяться. Но также важно, чтобы машины штатно оснащались и антидроновым вооружением, системами для обнаружения дронов и их поражения», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, специалисты напомнили, что в феврале 2026 года Россия впервые презентовала в Саудовской Аравии новейшую РСЗО «Сарма».
Известно, что установка получила новое вооружение и системы наведения. По мнению специалистов, новинка во многом превосходит конкурента — РСЗО HIMARS.