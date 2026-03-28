Бывший замминистра обороны Тимур Иванов пошел на сделку со следствием

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов после ознакомления со вторым уголовным делом, в рамках которого ему вменяют получение взяток на сумму свыше 1,3 млрд руб. и ряд иных преступлений, заявил о намерении заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Он готов предоставить сведения о противоправной деятельности ряда должностных лиц, а также об их имуществе, которое может быть обращено в доход государства. Готовность к сотрудничеству Иванов увязывает с «объективной оценкой» его действий: получение взяток он отрицает, признавая лишь злоупотребление должностными полномочиями.