Трамп назвал Кубу следующей целью США

Куба может стать новой целью США, заявил президент США Дональд Трамп.
Соответствующее заявление Трамп сделал во время выступления на инвестиционном форуме в Майами. Прямая трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале Белого дома.
В ходе своей речи президент США затронул тему наращивания оборонного потенциала страны. Он отметил, что за время работы сумел выстроить мощную и великую армию.
При этом американский лидер подчеркнул: изначально он надеялся, что применять её на практике никогда не придётся, однако периодически такие меры всё же становятся необходимыми.
«И, кстати, Куба следующая», — заявил Трамп, не объяснив, что имеет ввиду.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что любая информация по поводу планов Вашингтона в отношении Кубы является ложной, если она исходит не от президента Трампа или его самого.
22 марта замглавы МИД республики Карлос Фернандес де Коссио заявил, что Вооружённые силы Кубы ведут подготовку на случай возможной агрессии со стороны США.