США предупредили союзников, что сделка с Ираном займет время, пишут СМИ

CBS: Белый дом предупредил союзников, что сделка с Ираном займет время.

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Белый дом предупредил союзников США, что достижение сделки об урегулировании с Ираном займет время, утверждает телеканал CBS со ссылкой на два информированных источника.

«Белый дом в частном порядке говорит союзникам ожидать, что США потребуется время для достижения дипломатической сделки с Ираном», — указывает телеканал.

По словам этих неназванных чиновников, США рассчитывают продолжать активную фазу конфликта против Ирана еще две-четыре недели.

При этом, по информации источников, Иран якобы сомневается в интересе США к потенциальной сделке, а также полагает, что высокие цены на энергоносители могут сыграть ему на руку.

Кроме того, как заявили телеканалу источники, Иран также сомневается, что США и Израиль ориентируются на одни и те же сроки завершения конфликта.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

