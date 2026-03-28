США предупредили союзников, что сделка с Ираном займет время, пишут СМИ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Белый дом предупредил союзников США, что достижение сделки об урегулировании с Ираном займет время, утверждает телеканал CBS со ссылкой на два информированных источника.
«Белый дом в частном порядке говорит союзникам ожидать, что США потребуется время для достижения дипломатической сделки с Ираном», — указывает телеканал.
По словам этих неназванных чиновников, США рассчитывают продолжать активную фазу конфликта против Ирана еще две-четыре недели.
При этом, по информации источников, Иран якобы сомневается в интересе США к потенциальной сделке, а также полагает, что высокие цены на энергоносители могут сыграть ему на руку.
Кроме того, как заявили телеканалу источники, Иран также сомневается, что США и Израиль ориентируются на одни и те же сроки завершения конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.