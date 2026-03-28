Профессор Диесен: конфликт в Иране может привести к падению империи США

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может иметь серьезные последствия для США, которые отличаются от первоначальных ожиданий американской администрации.
По его мнению, стратегия администрации Трампа предполагала быструю военную операцию с целью заставить Иран капитулировать за считанные дни.
Диесен подчеркнул, что реальность конфликта оказалась совершенно иной: он затянулся и уже оказывает значительное влияние на глобальную экономику. Даже если боевые действия завершатся в ближайшее время, последствия войны будут ощутимы в течение многих лет, затрагивая финансовые и стратегические интересы США.
Аналитик считает, что долгосрочные последствия могут оказаться разрушительными для американской позиции в мире, вплоть до ослабления или даже краха имперского влияния Соединенных Штатов. По его мнению, Иран, возможно, преследует именно такую цель, используя текущую напряженность для стратегического давления на Вашингтон.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потерял интерес к операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана и хочет говорить на другие темы.