В Госдуме допустили ответную поездку конгрессменов США в Россию

Никонов: ответная поездка конгрессменов США может состояться в ближайшее время.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Глава российской парламентской делегации, заместитель председателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») заявил после визита в Вашингтон, что ответная поездка американских конгрессменов может состояться в ближайшее время.

«В ближайшем будущем можно ожидать визита делегации Конгресса США уже в нашу страну по приглашению Государственной думы», — сказал Никонов.

Пятеро российских законодателей в четверг и пятницу встречались с коллегами из Конгресса и чиновниками администрации США.

Это первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против РФ. В 2017 году планировавшийся визит российских законодателей был отменен после того, как американские власти сняли флаги РФ с закрытых дипломатических объектов. В 2018 году Москву посещала группа американских конгрессменов. В 2019 году депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс», час допрашивали в аэропорту Нью-Йорка. После этого российские парламентарии отказались от поездок в США.

