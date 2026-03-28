WP: США почти исчерпали запасы ракет Tomahawk на Ближнем Востоке

Такую информацию со ссылкой на источники приводит газета The Washington Post. По данным издания, с начала операции против Ирана американская армия выпустила более 850 таких ракет.
Отмечается, что столь быстрое расходование высокоточных боеприпасов вызывало обеспокоенность у ряда чиновников в Пентагоне.
«…И привело к внутренним обсуждениям о том, как увеличить их доступные запасы», — говорится в материале.
Ранее аналитик Марк Слебода назвал затяжной конфликт на Ближнем Востоке нежелательным для США в силу ограниченности запасов важнейших боеприпасов.