Политик Нимайер: ЕС грозит кризис из-за закрытия Ормузского пролива

Страны — участницы Европейского союза оказались перед лицом масштабного энергетического кризиса из-за прекращения поставок топлива через Ормузский пролив.

Страны — участницы Европейского союза оказались перед лицом масштабного энергетического кризиса из-за прекращения поставок топлива через Ормузский пролив.

С таким заявлением выступил немецкий политик Ральф Нимайер. Он отметил в беседе с РИА Новости, что «ситуация очень напряжённая».

«До сих пор растягиваем остатки в хранилищах, но с остановкой судоходства в Ормузском проливе Евросоюз стоит перед лицом масштабного энергетического кризиса», — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую нефть в мире может превысить предложение.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
