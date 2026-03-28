США могут отправить на Ближний Восток третий авианосец, пишут СМИ

«Ожидается, что авианосец USS George H.W. Bush будет переброшен в район, рядом с которым продолжается конфликт с Ираном», — говорится в публикации.
Отмечается, что авианосец будет передан в ведение Центрального командования США (CENTCOM). Однако остается неясным, присоединится ли корабль к операциям США в рамках конфликта c Ираном. Также неизвестно, заменит ли он один из двух уже развернутых в регионе авианосцев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.