США могут отправить на Ближний Восток третий авианосец, пишут СМИ

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. США могут отправить на Ближний Восток авианосец USS George H.W. Bush, однако неясно, будет ли он участвовать в конфликте против Ирана, утверждает телеканал CNN со ссылкой источник.

Источник: © РИА Новости

«Ожидается, что авианосец USS George H.W. Bush будет переброшен в район, рядом с которым продолжается конфликт с Ираном», — говорится в публикации.

Отмечается, что авианосец будет передан в ведение Центрального командования США (CENTCOM). Однако остается неясным, присоединится ли корабль к операциям США в рамках конфликта c Ираном. Также неизвестно, заменит ли он один из двух уже развернутых в регионе авианосцев.

Ранее журнал Economist писал, что авианосец USS George H.W. Bush направляется на помощь уже находящимся у берегов Ирана USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

