Подготовку новой Народной программы обсудили на заседании Генсовета партии «Единая Россия»

Заседание Генсовета партии «Единая Россия» состоялось в Москве. В центре внимания была подготовка новой Народной программы к выборам в Госдуму осенью 2026 года, сообщили в пресс-службе ЕР.
«Вся инфраструктура партии готова и загружена, мы находимся в активной фазе проведения предварительного голосования и в избирательной кампании. Наша задача — организованно этот путь пройти», — заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
Количество сторонников «Единой России», как было отмечено на заседании, ежегодно увеличивается. За пять лет их число выросло на 300 тысяч и достигло 938 тысяч. Членская база партии насчитывает 2,65 млн человек. В структуру также входят 200 тысяч активистов МГЕР и более 250 тысяч участниц «Женского движения Единой России».
На сегодняшний день в новую Народную программу офлайн и через платформу естьрезультат.рф поступило свыше 16 тысяч предложений от граждан. Впоследствии они войдут в новый программный документ. Партия организует офлайн-площадки в 16 городах, через которые можно передать свои предложения. Программа ЕР будет состоять из двух документов, что станет новым подходом в работе. Первый блок — собственно предвыборная программа, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.
Предварительное голосование, организованное партией, подчеркнули в «Единой России», позволит жителям выбрать кандидатов для представления их интересов. Для участников и ветеранов СВО, участвующих в отборе, предусмотрены дополнительные 25% к результатам электронного голосования, а также сопровождение наставников до и после выборов. Такая поддержка оказывается на протяжении нескольких лет.
Владимир Васильев, лидер фракции ЕР в Госдуме, заявил, что «Единая Россия» является законодательной опорой президента в парламенте. Реализация поручений Главы государства по итогам Съездов партии, Посланий Федеральному Собранию, заседаний Госсоветов и прямых линий, как отметил депутат, является ключевой задачей.
Конкретным результатом такой законодательной деятельности стало выделение средств на списание ⅔ задолженности регионов по бюджетным кредитам из федерального бюджета по поручению Президента. Для Хабаровского края это возможность более гибко подходить к распределению ресурсов и концентрироваться на ключевых проектах дальнейшего развития.
«Сэкономленные средства в размере 200 миллиардов рублей ежегодно направляются на инфраструктурные проекты. Счётная палата выявила, что в результате таких действий общий уровень долговой нагрузки на бюджеты регионов сократился с 21% до 18%, а количество регионов с высоким уровнем долговой устойчивости увеличилось до 64 регионов, что на 10% больше, чем до введения этой меры», — отметил Владимир Васильев.