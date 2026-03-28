Пленный из ВСУ: украинские солдаты пили технический спирт в Сумской области

По его словам, некоторые военнослужащие торговали спиртом и употребляли его на дежурствах.

БЕЛГОРОД, 28 марта. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) продавали технический спирт сослуживцам на сумском направлении. Как сообщил ТАСС пленный рядовой 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Владимир Бобко, украинские военнослужащие также пили этот спирт на дежурствах.

«Была позиция на той территории, где я был. Был там тоже солдат обычный, который торговал техническим спиртом, сам выпивал его. Были у нас и те, кто на позициях выпивал», — рассказал он.

Бобко сдался в плен ВС РФ на сумском направлении в конце февраля.