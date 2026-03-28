В Раде заявили о высокой смертности от пневмонии в одном из полков ВСУ

В одном из подразделений украинской армии зафиксирована высокая смертность среди личного состава из-за болезней на фоне жалоб на отсутствие надлежащей медицинской помощи, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Об этом Безуглая написала в своём Telegram-канале.
По её словам, речь идёт о 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала», где сразу несколько бойцов скончались в результате тяжёлого воспаления лёгких.
Родственники этих военнослужащих заявили о царящем в расположении части беспорядке и несвоевременном оказании врачебной помощи. В связи с критической ситуацией семьи были вынуждены обратиться с призывом разобраться в происходящем к командованию бригады, профильным медикам, а также к Владимиру Зеленскому.
«Они сообщили о пяти погибших от пневмонии в феврале 2026 года, допуская, что случаев может быть больше», — добавила депутат Рады.
Ранее поступила информация, что украинские военнослужащие из-за неподготовленности позиций к погодным условиям «тонут» в своих окопах на передовой в Сумской области.