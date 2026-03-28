Боец Ник рассказал, что поразил пункт временной дислокации ВСУ с дистанции 45 км

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Оператор FPV-дрона самолетного типа «Молния-2» с позывным Ник с расстояния 45 км поразил постройку с солдатами ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал сам оператор 58-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр».
«Максимально летал на 45 км с боевой частью [массой] четыре килограмма. Поразили ПВД (пункт временной дислокации — прим. ТАСС) противника», — сказал Ник.
Он отметил, что в Орехове и на его окраинах расчеты «Молний» помимо ПВД поражают пункты управления БПЛА, различные укрепления, блиндажи и саму пехоту противника.
Ник также рассказал, что попал в зону СВО в 2022 году по мобилизации, пехотинцем выполнял задачи в ДНР, а затем в Запорожской области. После ранения перевелся в подразделение беспилотных систем, где стал оператором FPV-дронов «Молния».