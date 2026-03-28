Пленный из ВСУ: командование создает видимость присутствия солдат на позициях

КУРСК, 28 марта. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет людей на позиции в Сумской области, чтобы те оставили следы присутствия на них и создавали видимость того, что там находятся украинские подразделения. Об этом ТАСС сообщил инструктор-медик 5-го отряда 119-й бригады теробороны ВСУ Андрей Миронов, который сдался в плен российским военнослужащим.