Пленный из ВСУ: командование создает видимость присутствия солдат на позициях

КУРСК, 28 марта. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направляет людей на позиции в Сумской области, чтобы те оставили следы присутствия на них и создавали видимость того, что там находятся украинские подразделения. Об этом ТАСС сообщил инструктор-медик 5-го отряда 119-й бригады теробороны ВСУ Андрей Миронов, который сдался в плен российским военнослужащим.
«Украинское командование направляет людей на позиции [в Сумской области], чтобы сделать видимость, [что там кто-то есть]. [Командованию] было сказано, что позиции не готовы к тому, чтобы нести там службу», — сказал пленный.
Он добавил, что украинских военных никто не спрашивает о готовности блиндажей, их просто отправляют в определенную точку, чтобы те оставили следы своего присутствия. Миронов предположил, что таким образом командование ВСУ пытается скрыть нехватку личного состава.