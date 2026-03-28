ТАСС: ВСУ потеряли у Терноватого около 2 тыс. солдат в середине февраля

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Украинская армия потеряла порядка 2 тыс. солдат, в том числе иностранных наемников, в боях в середине февраля у населенного пункта Терноватое Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В середине февраля 2026 года на запорожском участке, конкретно северо-западнее Гуляйполя в районе Терноватой, ВСУ предприняли серию контратак с использованием “элитных” подразделений, куда входили иностранные наемники и бывшие заключенные. В этом секторе потери противника составили около 2 тыс. человек — это безвозвратные и санитарные потери вместе взятые», — рассказал собеседник агентства.
2 февраля штурмовик 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Кола рассказал ТАСС, что ВСУ в селе Терноватое Запорожской области оставляли умирать раненых сослуживцев.
Об освобождении Терноватого в Минобороны РФ сообщили 30 января.