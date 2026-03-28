Каллас начала горячий конфликт с Рубио на тему Украины, пишут СМИ

«Каллас… раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву», — пишет портал.
По данным портала, упреки Каллас вызвали острую реакцию со стороны Рубио, который пригрозил выходом США из переговорного процесса.
«Мы делаем все возможное, чтобы прекратить конфликт. Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем (из процесса урегулирования — ред.)», — приводит портал ответ Рубио, сказанный им на повышенных тонах.
Отмечается, ряд европейских министров поспешили вмешаться в накалившуюся ситуацию, заверив, что хотят продолжения посредничества США в рамках переговоров по Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. Позднее он отмечал, что Россия ожидает нового раунда переговоров, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве