В МИД указали на предвзятое отношение к россиянам в США

В декабре 2025 года российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России — Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Консульские сотрудники посольства посещали их в софийском СИЗО, поддерживали контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствовали на судебных слушаниях. Однако болгарский суд ободрил их экстрадицию в США, их выдали американской стороне 26 марта 2026 года.