В МИД указали на предвзятое отношение к россиянам в США

«В МИД Болгарии была направлена нота с призывом воздержаться от экстрадиции Ивина и Ольшанского в США с акцентом на остро стоящей там проблеме несоблюдения прав человека, а также предвзятом отношении к россиянам», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В декабре 2025 года российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России — Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Консульские сотрудники посольства посещали их в софийском СИЗО, поддерживали контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствовали на судебных слушаниях. Однако болгарский суд ободрил их экстрадицию в США, их выдали американской стороне 26 марта 2026 года.