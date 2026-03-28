В МИД указали на предвзятое отношение к россиянам в США

МИД РФ в ноте для Болгарии отметил предвзятое отношение к россиянам в США.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Москва в направленной в связи с экстрадицией россиян Сергея Ивина и Олега Ольшанского из Болгарии в США ноте в болгарский МИД указала на предвзятое отношение к россиянам в Америке, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

«В МИД Болгарии была направлена нота с призывом воздержаться от экстрадиции Ивина и Ольшанского в США с акцентом на остро стоящей там проблеме несоблюдения прав человека, а также предвзятом отношении к россиянам», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В декабре 2025 года российское посольство в Софии сообщило РИА Новости, что в Болгарии по запросу США арестованы двое граждан России — Олег Ольшанский и Сергей Ивин. Консульские сотрудники посольства посещали их в софийском СИЗО, поддерживали контакт с арестованными и адвокатами, а также присутствовали на судебных слушаниях. Однако болгарский суд ободрил их экстрадицию в США, их выдали американской стороне 26 марта 2026 года.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше