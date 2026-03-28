SHOT: обломки украинского дрона упали рядом с жилым домом в Ярославле

На территории Ярославля зафиксировано падение частей сбитого БПЛА в непосредственной близости от жилого дома.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев, по словам которых инцидент произошёл в южной части города.

Отмечается, что от мощной ударной волны в многоэтажном здании выбило стёкла. Кроме того, серьёзные повреждения получила коммерческая пристройка, в которой располагается продуктовый магазин «Магнит» — на объекте начался пожар.

Местные жители рассказали журналистам, что отчётливо слышали в небе порядка десяти взрывов во время активной работы систем противовоздушной обороны по дронам ВСУ. Над одним из районов очевидцы также заметили поднимающийся густой дым.

В настоящий момент территория оцеплена, на месте происшествия работают специалисты профильных экстренных служб.

26 марта мама и её семилетняя дочь были ранены из-за удара дрона ВСУ по частному дому в Шебекинском округе Белгородской области.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше