SHOT: обломки украинского дрона упали рядом с жилым домом в Ярославле

На территории Ярославля зафиксировано падение частей сбитого БПЛА в непосредственной близости от жилого дома.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев, по словам которых инцидент произошёл в южной части города.
Отмечается, что от мощной ударной волны в многоэтажном здании выбило стёкла. Кроме того, серьёзные повреждения получила коммерческая пристройка, в которой располагается продуктовый магазин «Магнит» — на объекте начался пожар.
Местные жители рассказали журналистам, что отчётливо слышали в небе порядка десяти взрывов во время активной работы систем противовоздушной обороны по дронам ВСУ. Над одним из районов очевидцы также заметили поднимающийся густой дым.
В настоящий момент территория оцеплена, на месте происшествия работают специалисты профильных экстренных служб.
26 марта мама и её семилетняя дочь были ранены из-за удара дрона ВСУ по частному дому в Шебекинском округе Белгородской области.