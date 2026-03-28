Трамп в шутку присвоил Ормузскому проливу своё имя

«Им [Ирану] придётся открыть пролив Трампа. Я имею в виду Ормузский, извините», — пошутил Трамп.
Позже он назвал эту оговорку ошибкой. Американский лидер напомнил публике, что до этого он переименовал Мексиканский залив в залив Америки.
Ранее Life.ru сообщал, что подпись Дональда Трампа появится на бумажных долларах. Выпуск купюр с автографом президента приурочат к 250-летию основания США. Первые банкноты номиналом 100 долларов с новой подписью начнут печатать в июне. Затем изменения коснутся и других купюр.
