Трамп в шутку присвоил Ормузскому проливу своё имя

Ранее Life.ru сообщал, что подпись Дональда Трампа появится на бумажных долларах. Выпуск купюр с автографом президента приурочат к 250-летию основания США. Первые банкноты номиналом 100 долларов с новой подписью начнут печатать в июне. Затем изменения коснутся и других купюр.